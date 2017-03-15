蘇永欽：總統主導司改 實務上沒見過
前司法院副院長蘇永欽今天表示，司法改革依憲法應由超脫政黨的司法院主其事，總統主導司法改革，在實務上沒見過，名不正言不順，且司法改革採國是會議的作法是不對的。
蘇永欽下午在國民黨中常會報告「我對當前司法改革的幾個看法」指出，司法改革由總統主導改革方向，這樣的方式，在實務上沒有見過。司法改革依憲法應由司法院主其事，總統既然已經提名新的司法院長，就應該放手讓司法院去做，否則名不正、言不順。
至於召開司法改革國是會議，蘇永欽認為，這個作法是不對的，國是會議在憲政史上也只開過一次，就是民國79年為終結萬年國會，不得已由當時總統召集朝野凝聚共識的會議，民主化後一切回歸憲政，從未舉行這類違反責任政治的會議。
蘇永欽認為，台灣已經不是法治發展初期的國家，要百廢待舉去做，台灣大部分制度精神都已到位，只是需要改善；司法改革要做精密規劃，循序漸進，不可能所有問題一次攤開來做，司法改革不能用滿漢全席。
他說，司法能不能發揮穩定社會秩序的功能，最重要的是人民的信任，錯誤裁判在所難免，沒有信任，不但會製造無限案源，而且反而增添社會不安，當前最有效的方式應該就是建立人民參與審判的制度。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。