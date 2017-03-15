蘇永欽：總統主導司改 實務上沒見過

前司法院副院長蘇永欽今天表示，司法改革依憲法應由超脫政黨的司法院主其事，總統主導司法改革，在實務上沒見過，名不正言不順，且司法改革採國是會議的作法是不對的。

蘇永欽下午在國民黨中常會報告「我對當前司法改革的幾個看法」指出，司法改革由總統主導改革方向，這樣的方式，在實務上沒有見過。司法改革依憲法應由司法院主其事，總統既然已經提名新的司法院長，就應該放手讓司法院去做，否則名不正、言不順。

至於召開司法改革國是會議，蘇永欽認為，這個作法是不對的，國是會議在憲政史上也只開過一次，就是民國79年為終結萬年國會，不得已由當時總統召集朝野凝聚共識的會議，民主化後一切回歸憲政，從未舉行這類違反責任政治的會議。

蘇永欽認為，台灣已經不是法治發展初期的國家，要百廢待舉去做，台灣大部分制度精神都已到位，只是需要改善；司法改革要做精密規劃，循序漸進，不可能所有問題一次攤開來做，司法改革不能用滿漢全席。

他說，司法能不能發揮穩定社會秩序的功能，最重要的是人民的信任，錯誤裁判在所難免，沒有信任，不但會製造無限案源，而且反而增添社會不安，當前最有效的方式應該就是建立人民參與審判的制度。1060315

(中央社)