南女黃琬婷獲美國6大學錄取 婉拒投資贊助
台南女中學生黃琬婷獲得美國 6 所大學錄取通知，今天校方接獲一名成功大學退休教授轉達，有網路名人願意投資黃琬婷的學費，但已遭黃琬婷婉拒。由於不少網友將焦點放在她被台大拒於門外、卻錄取國外學校，酸言酸語，她也在臉書寫下「台大何其無辜」表達看法。
黃琬婷去年底透過特殊選才，申請台大政治系國際關係組，可惜面試未過關，吃了閉門羹，但隨後申請國外多家大學皆有斬獲，包括獲得錄取率只有2%的密涅瓦大學錄取，這也是她心中的第一志願。
黃琬婷被台大拒絕、美國知名大學卻要她的消息傳開後，引起網路熱議，她今天在臉書為台大抱屈，不認為美國大學錄取，就代表台大一定要錄取她，並在臉書發表「台大何其無辜」看法，即使臉書留言板上有酸言酸語，個性堅強的黃琬婷，也未受影響。
由於在國外讀書學費和生活費都高，南女透露，有成大退休教授拜訪校方轉達有人願投資黃琬婷到國外求學，這名退休教授留下投資人的連絡方式，請黃琬婷自行和對方連絡，校方不清楚投資細節。
不過，南女轉述，黃琬婷家境小康，希望靠自己的力量爭取獎學金到國外求學，不願透過外界募款集資。
(中時)
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