從1家早餐店變400家，屏北高中和晨間廚房產學合作

屏北高中和屏東起家的知名早餐店「晨間廚房」產學合作，提供學生暑期實習機會，增加實務及社會經驗。（潘建志攝）

屏北高中和屏東起家的知名早餐店「晨間廚房」產學合作，提供學生暑期實習機會，增加實務及社會經驗。（潘建志攝）

屏北高中和屏東起家的知名早餐店「晨間廚房」產學合作，提供學生暑期實習名額，增加實務及社會經驗，有助於未來就業。校長林聰明說，晨間廚房是屏東人的驕傲，實習除了增加經驗外，也能讓學生學習到企業的創業理念及文化。

林聰明說，屏北高中是綜合高中，有商業服務和餐飲服務兩個學程，學生會在2年級時決定就讀哪個學程。學程學生高二暑假時會到外面企業參訪並實習3周時間，提升專業技能，目前已和多家企業有產學合作。

晨間廚房2001年在屏東長治鄉開第一間店，創辦人黃義升因有建築背景，想打造不一樣的早餐環境，除了強調安心食材，店內的裝璜、擺飾、餐具也都走精緻路線，打破一般人對早餐店的印象，當時每到假日前來朝聖的顧客絡繹不絕。

16年來晨間廚房已從1家店發展為全台400多家加盟店，大陸也有23家，年營業額近3億元，共有200多項商品。

黃義升說，雖然現在全台都有加盟店，但他仍堅持總部和中央廚房要設在屏東，雖然會增加成本，但他是屏東人，希望能提升在地的稅收及就業機會，也很歡迎和屏東學校產學合作，把創業及經營理念分享給下一代。

屏北高中二年級蕭奇恩說，她雖然未來想升學，但未來夢想是當廚師，因此希望有機會到店內實習，學習基本概念。二年級黃冠霖說，實習能提升工作能力及經驗，機會難得一定要把握。

(中時)