員工待遇超優！黃曉明彎腰幫討古天樂簽名
黃曉明13日出席「華策之夜盛典」時，不少明星都現身其中，但今（15日）網上卻流出一段黃曉明幫員工討古天樂簽名的有趣片段！只見黃曉明彎腰向古天樂要簽名，他第一時間還以為是在開玩笑，直說「不啦！」最後才知原來黃曉明是超好老闆，幫一旁的員工「謀福利」！
黃曉明日前在活動上巧遇古天樂，他拿著紙筆靠上去要簽名，第一時間古天樂還以為他在開玩笑，猛說「不啦不啦！」但黃曉明相當堅持，甚至很有禮貌的彎腰討簽名，古天樂這才幫忙簽名。
最後黃曉明則指著一旁，表示自己是幫員工討簽名，更露出不好意思表情，讓看到影片的網友都大呼「福利太好啦！」直問黃曉明工作室「還有缺嗎？」
(中時電子報)
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