發揮所學　役男披上白袍教爺奶認偽藥

我要評比

台北醫學大學醫學系畢業的許淳翔提醒長輩們，看診後拿到藥袋，必須核對藥袋上的每個項目是否正確，包括：病人姓名、性別、醫師和藥師姓名。（新北市政府民政局提供）

近期偽藥流竄市面，新北市民政局帶著醫療背景的替代役男，15日到林口區湖南社區發展協會老人共餐場合宣導長者用藥安全，教長輩辨認偽藥、認藥袋標示，也為爺爺奶奶們測量血壓，諮詢用藥問題，讓爺爺奶奶們備感溫馨。

台灣大學醫學系畢業的替代役男廖予昊說，近日爆發的偽藥風波中，「冠脂妥」、「佳糖維」是三高患者都會吃的降血脂藥及降血糖用藥，如果患者長期吃下偽藥，不但無法控制血糖血脂，長期下來將危害健康。

廖予昊也提醒現場爺爺奶奶們，服藥後如果出現「疹、破、痛、紅、腫、燒」等6大藥物過敏初期症狀，就要立即停藥並尋求醫師協助。

台北醫學大學醫學系畢業的許淳翔提醒長輩們，拿到藥袋時，必須先核對藥袋上的訊息，包括病人姓名、性別、醫師和藥師姓名；另外也要查看藥品名稱、單位含量、數量、用法、用量、適應症、副作用、保存方式、有效期限等注意事項。

許淳翔說，許多長輩也常購買坊間來路不明的藥品，認為吃了可以「有病治病，無病強身」，但這些藥品多未經醫師指示服用，極有可能吃到洗腎傷身。

參與活動的林爺爺說，從醫院領藥回家後，每次都不太清楚哪顆藥該何時吃，很謝謝替代役解說藥袋標誌，以後就不怕搞錯。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新北市政府十分重視長者健康問題，並致力推動替代役公益服務政策，搭配各區老人共餐時間，讓役男們發揮所學專長服務長者。

(中時)