老婦臉朝下摔落農田 警方及時拉起

警方到場發現黃姓老婦跌落田裡，一度昏厥。（黎薇翻攝）

警方將跌落田間的黃姓老婦拉起。（黎薇翻攝）

苗栗縣頭份警分局南埔派出所接獲報案，發現有名婦人跌落南庄鄉南富村13鄰南員道往南富社區旁稻田內，無法動彈，警員羅一龍到達現場後，發現老婦人臉朝下倒在田裡，十分危險，趕緊將老婦拉起，呼喚老婦後恢復意識，警方將老婦平安護送返家，委請隔壁鄰居協助婦人清洗身上汙泥，初步檢視身體無外傷。

警方了解，跌入田間的82歲黃姓老婦住在南富村，患有高血壓，當時到附近菜園整理時，因雨後田梗泥濘，一時不注意整個人臉朝下摔落農田，一度昏厥無法對外求救，還好路過民眾發現報警，救回老婦一命。

(中時)