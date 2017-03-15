投資人靜待聯準會決議 日股收黑

日本東京股市今天收跌，油價下跌拖累能源股，在此同時投資人靜待聯邦準備理事會（Fed）會議結果出爐。由於外界擔憂東芝公司的未來，受虧損衝擊的東芝股價重挫。

法新社報導，日經225指數下跌32.12點或0.16%，收19577.38點。東證指數下挫3.59點或0.23%，收1571.31點。（譯者：中央社陳昱婷）1060315

(中央社)