台冷凍技術能保鮮 防蔬菜料理後變黑黃

經料理過的蔬菜冷藏些許時日後就會變黑黃，不過台灣的冷凍技術卻能使料理過的蔬菜，經冷凍數月後解凍再享用，仍可嘗到菜餚的美好風味。

年度南加州亞州美食展今天在洛杉磯揭幕，今年展覽的主題是「化冷凍為新鮮」（From Frozen To Fresh），介紹最新的冷凍蔬菜技術及產品。

來自台灣的業者賴景煌，現場示範藉由台灣的速凍技術（IQF），可妥善保存料理後的台灣絲瓜、青江菜、茄子，解凍後再享用，仍是一道佳餚。

他說，這是純粹藉著急速冷凍不添加防腐劑才能辦到，一般在家料理蔬菜置放餐桌或冷藏很快就褐化，於是他們經過7、8年研究，改良製成與冷凍方式後，就算料理後的蔬菜經過第2次加熱，同樣不會走味。

不僅是蔬菜，賴景煌說，即使保鮮期只有7天的九層塔，先炒過再使用他們研發的速凍技術保存，日後料理三杯雞，拿來爆香提味，還是香味四溢。

放眼未來，賴景煌深信，由台灣業者研發的這項速凍技術，從坊間的餐廳、超市，外燴與飛機餐，還有漁船及商船都適用，市場潛力被看好。1060315

(中央社)