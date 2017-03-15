來不及長大 桃園新屋發現死亡幼鯨豚

我要評比

二三岸巡大隊發現死亡鯨豚。（楊明峰翻攝）

海巡署北巡局二三岸巡大隊15日下午1時39分在桃園新屋蚵殼港海岸，發現1隻死亡的鯨豚，從體型、外觀研判為未成年鯨豚，已通知鯨豚協會人員到場，以釐清鯨豚種類與調查死亡原因。

(中時)