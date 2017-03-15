台中廣三SOGO感謝祭 佩佩豬變跳跳馬
景氣好不好攸關買氣，百貨周年慶、感謝祭授權贈品可以看出業者對買氣的期許，台中廣三SOGO感謝祭，即將在明（16日）搶先開放預購，較之去年十月周年慶檔期，業者大膽與佩佩豬合作授權商品，今年感謝祭改與日本跳跳馬合作，依舊卡哇伊，但付出大不同。
今年即將邁入22周年的廣三SOGO，近年來每到大檔期，重資引進卡通明星授權商品，屢屢吸引粉絲瘋狂消費集點換授權贈品；今年出線的是日本人氣Rody跳跳馬合作推出手提野餐籃、小圓椅、小圓桌等卡友禮；據悉跳跳馬授權費比佩佩豬平易近人，但粉絲族群更寬廣。
另，廣三迄今雖未成立電子商城，卻積極開發App，預估最晚今年十月就會App上線，今年感謝祭積極衝刺Smart card會員數，透過持卡積點加滿額贈積點逐步取代實體禮券，Smart Card卡友預購期間單筆消費滿2000獨享驚喜抽「麗星郵輪處女星號雙人旅遊」。
廣三SOGO總經理孫士春不諱言，為App上線做準備，此波將給予強化Smart card卡友禮遇，除消費滿額贈禮券直接折換點數，點數換現金的回流購物期限也從實體抵用券延長至明年二月底，是走向更無紙化的消費，方便未來整合到App計點數；因而這次感謝祭針對採用聯名卡或Smart card兌換滿額禮的消費者各品牌還有加碼送的好康。
(中時)
關鍵字：台中廣三SOGO感謝祭、佩佩豬、跳跳馬
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