劉以豪霸氣求婚 468萬鑽戒便宜啦
劉以豪今為Tiffany「春季婚典之約」活動甜蜜站台，鮮少有緋聞的他雖然對婚姻八字還沒有一撇，但對求婚倒是很豪氣，拿著Tiffany 3.52克拉鑽戒直說，未來求婚這個大小很剛好，還說，200多萬的求婚戒他應該負擔得起。只是殊不知這只鑽戒要價468萬，整整貴了一倍，讓他更霸氣說「No Problem，努力工作！」
他還笑說拿出Tiffany就是最後一步，所以沒確定之前都不會送女生Tiffany的禮物，深怕女生一看到藍色小盒子會誤會是要求婚。
(中時)
關鍵字：劉以豪
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