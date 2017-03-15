劉以豪霸氣求婚 468萬鑽戒便宜啦

劉以豪今為Tiffany婚戒活動站台，豪氣說468萬元的3.52克拉鑽戒負擔得起，是未來求婚的好選擇。（張祐銘攝）

劉以豪笑說拿出Tiffany就是最後一步，所以沒確定之前都不會送女生Tiffany的禮物。（張祐銘攝）

劉以豪今為Tiffany婚戒活動站台，豪氣說468萬元的3.52克拉鑽戒負擔得起，是未來求婚的好選擇。（張祐銘攝）

劉以豪今為Tiffany「春季婚典之約」活動甜蜜站台，鮮少有緋聞的他雖然對婚姻八字還沒有一撇，但對求婚倒是很豪氣，拿著Tiffany 3.52克拉鑽戒直說，未來求婚這個大小很剛好，還說，200多萬的求婚戒他應該負擔得起。只是殊不知這只鑽戒要價468萬，整整貴了一倍，讓他更霸氣說「No Problem，努力工作！」

他還笑說拿出Tiffany就是最後一步，所以沒確定之前都不會送女生Tiffany的禮物，深怕女生一看到藍色小盒子會誤會是要求婚。

(中時)