五千萬旅客認證五夠讚，酷航感謝有你大促銷

酷航空服員與首架波音 787夢幻客機合影。（酷航提供）

酷航使用波音787夢幻客機，座位寬敞又舒適。（酷航提供）

亞太最佳低成本航空公司酷航與同集團的欣豐虎航再創新紀錄，即將歡喜迎接第五千萬名旅客搭上酷航航班，雙方也特地攜手推出限時優惠，促銷日期自即日起至2017年3月18日晚間23:59止，台灣出發搭乘酷航至新加坡、東京、大阪、首爾等直飛航點經濟艙單程含稅價新台幣1799元起，酷航商務艙含稅價新台幣3599元起，經新加坡轉機至雪梨、齋浦爾與雅典等長程線經濟艙單程含稅價新台幣3699元起，酷航商務艙含稅價新台幣8,699元起，從台灣出發經新加坡轉機轉乘欣豐虎航至普吉、喀比與蘭卡威等亞洲多個航點經濟艙單程含稅價新台幣2199元起。

此次為期四天的酷虎感恩促銷，台北及高雄出發之旅客皆有適用之優惠，旅遊日期自即日起至2017年10月28日止、每條航線適用日期依官網公告為主，訂票時輸入「SOARING」加購 FLYBAG（機票與行李組合）或FLYBAGEAT（機票、行李與餐點組合）、即有機會再享九折優惠，每班機優惠機位有限、連續假期及特殊旺日不適用，最新機票訊息請至酷航官網（http://www.flyscoot.com）查詢。

(中時)