李克強談兩岸關係：終歸是一家人

我要評比

各路記者在大陸兩會現場顯神通。(圖/新華社)

中國大陸正在舉行十二屆全國人大五次會議，國務院總理李克強今(15日)出席會場，並召開記者會。他說，兩岸終歸是一家人，也承諾會繼續優惠措施，讓台灣與大陸共享發展機遇。

全國人大15日召開記者會，在場有媒體問道，兩岸關係前景令人擔憂，大陸對這樣的形勢要如何處置？

李克強表示：「兩岸的和平發展的確帶來更多機遇，現在每年有500萬台灣同胞往返於大陸和島內，對於台胞在大陸就業、創業、工作、生活、投資，我們表達歡迎。」

李克強強調：「關於對台商的優惠政策，我重申，將繼據提供優惠，讓台商、台灣同胞和大陸一起共享發展的機遇，因為終歸是一家人！」

(中時電子報)