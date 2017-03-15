Lamigo前新人王 涉侵入女套房送辦
Lamigo前新人王郭修延2月28日凌晨1時許，酒後從住處4樓陽台爬進5樓套房，正在睡覺的20多歲女子驚醒後大叫，郭奪門而逃，事後被警方查出，依妨害性自主未遂等罪函送。
屏東警分局表示，犯案地點是Lamigo在屏東春訓時的球員住處「屏東安心學苑」，2月28日當天凌晨1時許，郭修延從4樓住處陽台爬進5樓陽台，進而進入房內，當時，套房內20多歲的女子在上舖熟睡，因郭修延要爬上上舖被驚醒，女子大叫，郭從正門奪門而出。
女子第2天報案後，警方從女子指稱郭修延是從陽台進入，研判應是上下層的住客，於是向管理員調資料再配合警方系統，由女子指認照片，指認出郭修延，郭坦承有爬到5樓房內，但辯稱喝醉了不記得為何要爬進去，由於女子表示郭有性侵意圖，但郭說，他沒碰觸到女子身體。
警方依妨害性自主未遂及侵入住宅罪嫌將郭函送法辦，警方表示，一直不知道郭修延是Lamigo球員，直到某週刊爆出郭因涉案被開除，才知道郭的身分。1050315
(中央社)
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