北捷中山地下書街由誠品得標

台北捷運中山地下書街公開招商，比照2006年及2011年參考政府採購法以最有利標方式辦理，於3月15日下午決標，依評選結果宣佈序位第1最有利標廠商為誠品股份有限公司。北捷表示，未來廠商將投入資金重新裝修書店空間，並定期或不定期舉辦如聯合藝術策展、新書分享會等活動，提供民眾更多元舒適的閱讀環境。

由於網路書店興起，實體書店面臨經營困境，為了書街永續經營，適度開放咖啡、甜點等輕食業種，與書店複合式經營，是目前經營的趨勢。

北捷說，全案今年2月17日公告21天、3月10日開標，計4家廠商投標，經3月13日召開評選委員會，由4位外部熟悉書街經營的專家學者、府內代表及3位本公司委員共計7名，組成評選委員會辦理評選工作。

由各投標廠商針對營運企畫書簡報說明，委員依評選項目「廠商組織與經營管理實績」、「裝修建置及維護計畫」、「營運管理及人力計畫」、「財務計畫」、「簡報及答詢」等5大項進行審查評分，評選結果序位第1的最有利標廠商為誠品股份有限公司，並於106年3月15日依評選結果宣佈該公司得標。

中山地下書街店舖總面積約638.3坪，共有46間店舖，未來經營廠商依契約規定，經營型態仍應維持書街主體性，依據未來廠商的營運企畫書，將各店舖空間依各專區特色重新規劃改造，規畫書店或文創店舖面積佔書街店舖總面積達83%，符合契約至少70%規定，並分7處專區規畫，包含類別主題書區、兒童閱讀與親子體驗館、出版社主題專區、影音多媒體主題館、文創商品區、多功能藝文活動區及輕食咖啡區；未來廠商亦將定期或不定期舉辦如聯合藝術策展、新書分享會、專題講座、地下黑膠市集、親子手作及玩教具體驗等活動，提供民眾更多元舒適的閱讀環境。

(中時)