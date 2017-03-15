員林百果山獅子會捐血救命 菜農也受益
捐血救命、菜農先受益！員林百果山國際獅子會做公益很用心，今天上午在員林市公所前舉辦捐血活動，特別購買價格低迷的高麗菜送給響應捐血的民眾，熱血還沒能救到命，卻已經立刻幫助到辛苦的農民。
員林百果山獅子會長陳小涵、保健主委張惠英與300-C3區務長許雪珠，為了如何號召民眾響應這次捐血活動絞盡腦汁，張惠英靈機一動，認為近來高麗菜價低迷，甚至每顆只賣5元，有感農民血本無歸，於是決定向產地農民購買數百顆高麗菜作為捐血活動的贈品。
短短1個上午的捐血活動，吸引逾200名民眾響應，有人甚至是衝著百果山獅子會的貼心規畫前來挽袖捐愛心，認為這是「一血兩用」，非常有意義。
黃小姐說，「10多年捐血，這是第一次收到這麼特別的禮物─高麗菜」。很開心除了可以幫助到緊急需要血的朋友，還可以直接幫助最辛苦的菜農。
(中時)
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