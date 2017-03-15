《春花望露》女星經紀人辭世 黃瑄離別文惹淚崩

女星黃瑄以《春花望露》演出惡媳婦「劉麗華」打響知名度。（圖／取材自黃瑄-Venus臉書）

女星黃瑄以《春花望露》演出惡媳婦「劉麗華」，壞女人的反派角色讓她嘗到走紅滋味，近期忙籌備婚事的黃瑄，近日卻遭遇經紀人辭世，黃瑄悲慟在臉書發文哀悼，以楊培安跟蕭煌奇的《你一直都在》，表達對經紀人的感念。

面對經紀人離世，黃瑄昨在臉書感傷寫下：「我一直認為，這只是再一次來醫院探病，就像之前好多次一樣，妳會中氣十足地罵我們：『又還沒要死，不准哭！』」不料這回卻是面對生離死別。直到事隔近一天，黃瑄才接受經紀人已離開的事實。

黃瑄也透露，她在經紀人生前向她道謝、告訴她自己繼續努力工作，祝福她安心去當天使。最後，黃瑄向經紀人表達感謝：「謝謝妳，沒有妳就沒有現在的黃瑄」。

(中時電子報)