62歲阿公性侵7歲女童6次 判刑8年6月

62歲的江姓阿公藉著媳婦幫忙照顧7歲女童，2014年2月到6月間，趁家中無人連續性侵孫女6次，阿公辯稱，女童尿尿的地方很癢，僅撫摸女童下體，手指沒有放進去，但女童證稱：「某天晚上在阿公房間內，他沒有穿褲子，將他尿尿的地方放進我尿尿的地方。」女童告訴姑姑、爸爸，最後一次告訴國小老師，整起事件因而爆發，法官認為，阿公與女童的父親已經和解，且女童也原諒阿公，每罪各處有期徒刑3年8月，應執行刑8年6月，可上訴。

阿公與女童屬4等親姻親，沒有血緣關係，女童父親搬家後就近將小孩託給姊姊照顧，家中住有6人，女童說，性侵害的次數和時間都不記得，白天、晚上都有「爺爺叫我躺在床上，用手摸我尿尿的地方，脫掉我的褲子，爺爺當時就沒有穿褲子，當時我一直說不要，還是進入我尿尿的地方，我尿尿的地方很痛。」

判決指出，兩人相差55歲，又沒有任何過節，沒有理由陷害阿公，經調查阿公以手指插入陰道4次，性器官2次，女童下體會癢，阿公應該告訴媳婦，由她妥善處理，不應該直接撫摸女童下體。

但法官認為，阿公性侵、猥褻家中女童，曾在警詢時坦承犯行，顯示有相當悔意，女童父親表示願意無條件原諒被告，若依法科以最低刑度，仍然情輕法重，依《刑法》第59條減輕其刑，6次性侵，判決有期徒刑8年6月。

(中時)