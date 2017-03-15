太陽花3周年 民團籲本會期完成「兩岸協議監督條例」

我要評比

賴中強(前左)拿出給蔡英文等人邀請函，由民進黨社運部副主任李世明（前右)接下。(陳怡誠攝)

318太陽花學運將屆滿三周年，經濟民主連合與3年前在議場內外的公民團體15日至黨中央樓下前舉行記者會，呼籲本會期完成「兩岸協議監督條例」。

此外，也邀請總統兼任黨主席的蔡英文及民進黨立法院黨團幹部三長柯建銘、葉宜津、李俊俋等人出席「318三周年監督條例不能再等」晚會。

(中時)