警告信號！美航母海豹突擊隊抵韓演習

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我要評比

韓聯社15日報導，美軍「卡爾·文森」號核動力航母於15日上午9時多抵達釜山海軍作戰基地，執行「斬首」任務的海豹突擊隊也一同在韓參演，對北韓釋放強烈警告信號。

隨「卡爾·文森」號參加韓美「鷂鷹」聯合演習的第一航母戰鬥群，旗下第二航母艦載機聯隊也亮相釜山。第一航母戰鬥群當天向海內外媒體開放並召開記者會，強調此次演習有助於把韓美同盟發展鞏固爲世界級水平。

(旺報)