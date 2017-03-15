花蓮8旬婦忘了回家路 警以人臉辨識系統助返家
花蓮1位年約80歲的張姓老婦人，日前獨自在外散步後，走到腳痠也想不起回家的路，警方見狀後，先是帶回所內休息，並以行動電腦的人臉辨識系統，順利聯繫上老婦家屬。
稻香派出所警員李秋龍表示，日前擔服值班勤務時，約在下午1時左右，看見1位白髮蒼蒼的老婦人在所前停留已久，於是主動詢問後，老婦人只回答說:「不知道、不清楚」，並直呼腳痠走不動了，研判有失憶症狀，先帶回派出所內休息。
李秋龍說，由於老婦身上並沒有攜帶任何身分證件，便拿出M-POLICE行動電腦，運用人臉辨識系統搜尋出數筆相似的資料，再經過逐一清查過濾後，最後終於查詢出老婦人的身分。
家住吉安鄉光華村的張姓婦人，日前上午獨自出門散步走了5公里遠，當時家人在發覺後非常著急，住家附近尋或未果，直到收到員警的通知，這才找回老婦人。
(中時)
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