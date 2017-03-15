桃檢新廈落成 中路重劃區亮點

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桃園地檢署新廈落成啟用，桃園市長鄭文燦表示，新廈落成啟用，體現法律人建設理念，也象徵桃園的進步，未來將成為司法園區，也是中路重劃區的亮點。

鄭文燦今天出席「台灣桃園地方法院檢察署新廈落成啟用典禮」，他說，園區位處中路重劃區，市府會協助完善中路重劃區的公共設施，規劃周邊停車空間及接駁公車，讓司法園區與地區融合，成為中路重劃區的亮點。

鄭文燦指出，地檢署新廈對面是桃園社會住宅「中路一號」基地，1、2樓規劃為公共及招商空間，歡迎桃園律師公會租用2樓辦公空間，就近方便辦公，原舊有桃園地院地檢土地，市府願意提供土地，爭取台灣高等法院來桃園設立分院，及台灣高等法院檢察署設立分署，就近提供民眾更好服務。

他說，未來待桃園地方法院新廈落成，如有興闢押解人犯通道需求，市府建管單位也會提供協助。

法務部長邱太三表示，法務部所屬機關包括檢察、矯正、廉政、調查局等，均積極為民服務，今日地檢署新廈落成，外型宏偉且氣宇軒昂，設計理念從「為民服務」出發，並結合綠建築、節能減碳等設計，打造中庭空間，營造「親民」的氛圍，提供周邊社區、居民悠閒休憩的好場所，相信可翻轉過去對司法機關的印象。

邱太三說，法務部規劃於八德外役監獄旁設置工廠，並提供廠商優惠、獎勵進行BOT招商，提供即將出獄的受刑人提早接受技能訓練與實習機會，讓受刑人白天至工廠實習，傍晚回監所，減少戒護人力，協助受刑人服刑期滿回歸社會，讓企業接納受刑人復歸社會。

對於前總統馬英九涉嫌洩密被起訴，邱太三也回應說，這是個個案，法務部不會管這個事情。1060315

(中央社)