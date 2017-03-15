地方拒絕一例一休 民進黨團盼多溝通
民進黨團書記長李俊俋今天針對南投縣長林明溱拒絕一例一休表示，任何地方法規不可違背中央法律，縣市首長應多跟勞動部溝通了解修法的真正內容，而不是只有口水。
針對南投縣長林明溱昨天表態拒絕一例一休，民進黨立法院黨團書記長李俊俋、民進黨立委鍾孔炤今天在立法院召開「週休二日配套，多溝通，少口水」記者會。
李俊俋表示，地方制度法規定的非常清楚，任何地方法規不可違背中央法律，提醒所有的縣市首長應多跟勞動部溝通了解勞基法修法的真正內容，而不是只有口水，也要求勞動部做最清楚的說明。
李俊俋指出，行政院長林全在總質詢時清楚指出，一例一休現在剛實施，衍生很多問題，希望慢慢呈現後再做調整，民進黨團也支持，勞基法修正通過後，現在都還未過宣導期，這段時間應彙整問題由各部門協助解決，現在沒有一定要修法或一定不修法的問題。
鍾孔炤表示，勞基法修法的宗旨是降低工時，避免過勞，透過加班費讓勞工實質薪資所得增加，甚至創造更多就業機會。
鍾孔炤指出，南投縣提到的旅遊業淡旺季問題，現行的法律規範就有提到變形工時，像是7、8月是旅遊旺季，就可以把相關假期移到6月、9月休，現行法律規定，其實是有彈性。「努力就有旺季，不努力就會有淡季」。
國民黨立法院黨團書記長王育敏表示，總統蔡英文曾宣稱最進步的一例一休修法，事實證明引發民怨，不只藍營縣市首長，連綠營縣市也有困擾。台北市長柯文哲抱怨中央已讀不回，顯然修法是真的有問題。作為負責任的政府，要提出辦法來幫人民解決。1060315
(中央社)
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