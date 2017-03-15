持BB槍射擊台灣獼猴 辯稱遭搶食才教訓
張姓男子與王姓女友到柴山觀賞台灣獼猴嬉戲，涉嫌持BB槍射擊，高雄市警方傳喚兩人到案說明，張男辯稱曾遭獼猴搶食，心有不甘才教訓猴子。全案今天依違反野生動物保育法送辦。
高雄市警察局鼓山分局調查，王女騎機車搭載張男上柴山，於下山前張男持預藏的BB槍對準獼猴射擊，造成獼猴驚嚇及憤怒，當王女與張男共乘機車離開後，獼猴因憤怒轉而攻擊還留在現場的其他賞猴民眾。
由於有網友在網站爆料公社公布這段影片，並針對影片中騎乘重機車的一對男女持BB槍射擊獼猴的行為表示譴責，警方經調閱車籍資料，今天傳喚兩人到案說明。
警方表示，張男供稱因日前上山兜風遭獼猴搶食，心有不甘，才會預謀攜帶BB槍上山，想要教訓猴子。
警詢後，全案依違反野生動物保育法第18條騷擾保育類野生動物罪嫌送辦。1060315
(中央社)
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