荷蘭國會大選開始投票 極右勢力受矚目

荷蘭今天舉行國會大選，眾人焦點放在極右派國會議員懷爾德斯（Geert Wilders）的得票結果。

經歷去年英國公投決定退出歐洲聯盟，及川普當選美國總統等超乎意外的選舉結果。歐洲今年有好幾場選舉，荷蘭大選被視作是測試極右派及民粹政黨勢力的風向球。

多達1300萬選民將決定哪一政黨可贏得國會最多席位，民調顯示，總理呂特（Mark Rutte）所屬中間偏右政黨自民黨（VVD）小幅領先自由黨（PVV）懷爾德斯。

英國廣播公司（BBC）報導，呂特說，這次大選是選民得以展現「擊敗錯誤民粹主義」的機會。

懷爾德斯承諾要帶領荷蘭退出歐洲聯盟，關閉所有清真寺，並禁可蘭經。

荷蘭全國投票所上午7時30分（台北時間下午2時30分）開放投票，至晚上9時（台北時間16日上午4時）結束投票。1060315

(中央社)