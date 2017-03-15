陸專家：鐵路年投資3.6兆可持續十年

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大陸中國工程院院士王夢恕表示，中國的鐵路建設空間還非常大，預計每年中國大陸鐵路投資在人民幣8000億（新台幣約3兆6300億元）的水準還可以持續10年。

上海證券報今天報導，中國大陸全國人民代表大會代表、中國工程院院士王夢恕指出，目前中國鐵路營運里程12.4萬公里，而美國鐵路最多時超過40萬公里，以此比較，中國的鐵路建設空間還非常大。

根據大陸鐵路投資資料顯示，2014年至2016年，鐵路投資分別完成8088億元、8238億元和8015億元。

王夢恕推測，中國鐵路里程到2040年有望達到17萬公里，保持每年8000億左右的投資水準可以持續10年。

此外，鐵路營運的經濟效益也在提升。2016年，大陸鐵路運輸總收入5945億元。中國鐵路總公司2017年的目標是，完成總收入9116億元，其中運輸總收入6266億元，多元經營收入2850億元，綜合創效280億元。

王夢恕說，從上述數字看來，鐵路投資在10至15年左右就能收回成本，鐵路投資是有吸引力的。1060315

(中央社)