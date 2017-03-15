開心去旅行 8個防行李丟失小技巧

春季是旅遊旺季，不少人就近前往日本與韓國。但行李總讓人頭疼。有日本旅遊達人還建議，搭廉價航空，最好不要選手提硬殼行李箱。旅遊平台則提供防止行李丟失的8個小技巧。

「2017台北國際春季旅展」16日起，將一連4天於台北世貿一館展開。新北市政府邀廠商共組新北市館，以「旅新北」為主題推廣，新北市一日遊及2日遊行程建議，歡迎國內外旅客春遊新北。

常來往日本旅遊的何姓民眾今天建議，有些廉價航空地勤，會在旅客等登機期間，地勤拿著紙牌告訴乘客的行李件數、且尺寸和重量不能超過限制。

有些地勤會以尺來測量行李尺寸，有拉鍊軟袋行李，旅客在調整行李時，將比較有彈性，不會有窘境。

為適應航空公，旅遊搜尋平台Skyscanner，今天提出建議，在機場托運行李時，有很多人拿錯行李，導致遺失行李，遇到這種常見的狀況，不但影響旅客出遊的愉悅心情，還會有時間的損失。

與其花時間尋找行李，不如在旅行前做好預防工作。Skyscanner建議8個防止行李丟失的小技巧：

一、選擇與眾不同的行李箱：最多人使用的行李箱顏色是黑色的，常讓人分不清哪個是自己的行李，甚至有時會拿錯、出糗。最好選一款稍微亮色的行李箱，辨識度高一點。

二、使用智慧晶片追蹤行李：只要把智慧晶片，丟在行李箱裡面，就可實時追蹤行李。晶片的位置，可通過APP查詢。

三、使用特殊標記：即使對黑色行李箱情有獨鍾，或特別喜歡使用大眾款式行李箱，建議買一個顏色鮮亮的彈力帶，或曾經去某個國家旅行時的紀念品，作為行李箱的標記區分。

四、及時拆下舊的行李標籤：舊的行李標籤，很可能會讓裝卸行李的工作人員，搞錯亂行李的目的地。確在行李上的標籤，是最新的標籤。還要記得，重複檢查行李標籤上的機場代碼，是否正確。

五、行李箱內外都拍照：外出旅遊突發狀況多難以預料，做好準備工作才是最好方法。打包完行李時，將行李箱內、外都拍照，即使行李箱丟或放錯，就可把照片拿給工作人員參考，幫忙找到遺失的行李箱。

六、出國旅遊可選船運代替飛機托運：對於特別大件或者沉重的行李來說，在國外船運也許更廉價、更方便。因為船運可選擇追蹤貨運記錄的船運服務，讓遊客更安心，降低行李丟失的幾率。

七、精簡行李數量：外出旅遊總是想帶許多行李，但行李愈多愈容易遺失，愈容易忽略一些其他物品，且行李箱太多也不利攜帶，即使丟掉一個也很難被發覺。

八、避免攜帶違禁品：很多時候，不小心把電池之類的小東西裝進行李箱，因有違禁物品，行李箱在托運時，就會被安檢扣留，導致行李延遲滯後，增加丟失的幾率。所以，旅行前，最好徹底檢查行李，避免攜帶違禁物品。

Skyscanner建議，做好防範措施，才能更安心旅行。行李箱內外，最好放張英文名字、聯繫方式、乘坐班機、旅行社等資訊，一旦遺失，也比較容易能被及時找回。若使用新的行李箱，一定要記住特徵、顏色、尺寸，給工作人員的資訊愈充分，找回箱子的可能性，就愈大。1060315

(中央社)