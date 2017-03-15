李克強駁經濟硬著陸 坦承金融有風險

中國大陸國務院總理李克強今天開記者會，中外媒體關注大陸經濟成長、匯率、就業、企業減稅等問題。李克強藉機信心喊話，指大陸經濟不會「硬著陸」，但金融領域風險不可忽視。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天閉幕，李克強出席會後記者會回答中外媒體19個問題。根據大陸央視直播，經濟、民生問題仍是記者會主要焦點，近10家陸媒、外媒關心這些議題，並被點名發問。

李克強說，中國大陸經濟會「硬著陸」的聲音不絕於耳，但在世界經濟和貿易成長出現7年來最低的情況下，大陸仍然保持中高速成長，證明「中國經濟硬著陸論可以休矣」。大陸經濟會長期保持中高速成長，並邁向中高端水準。

外界對大陸會否藉人民幣貶值提振出口一直保持疑慮，李克強表示，中國大陸不希望透過貶值增加出口。他指出，去年美元走升，許多主要國際貨幣兌美元大幅貶值，人民幣貶值幅度比較小。

面對媒體提及中國大陸經濟成長速度放緩以及金融風險，李克強指出，中國大陸政府將今年經濟成長目標設定為6.5%左右，「這個速度不低了」；在追求經濟成長的同時，注意力更多放到提高品質和效益。

他表示，在風險問題上，對中國大陸來講，「不發展是最大的風險」，而金融領域有不可忽視的風險，中國大陸對此高度關注並會及時處置，不會讓它蔓延。「中國金融體系整體是安全的，不會發生系統性風險」。

談到就業壓力增加，李克強說，今年要新增城鎮就業1100萬人，比去年目標增加100萬人。大陸之所以要有6.5%左右的經濟成長，「穩增長主要還是要保就業」，不會、也不允許大規模集體失業。

至於如何確保工人生計，李克強說，員工安置是推進供給側結構性改革，淘汰過剩產能中最關鍵的問題。中國大陸拿了人民幣1000億元（新台幣約4540億元）的資金用於員工轉職安置，並要求地方政府配套。72萬名員工去年得到安置。

談及企業減稅，李克強表示，今年要推進更大力度的減稅降費，特別是那些名目繁多、企業不堪重負的行政事業性收費。要透過像降網路費、電費、物流成本等措施，力爭今年減稅降費能夠達到上兆元。1060315

(中央社)