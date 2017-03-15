霍建華看著女兒就會變這樣！喜曝考慮拚二寶

霍建華自曝自己成了女兒狂粉，看見「小天使」就忍不住微笑，還會對寶貝連發娃娃音跟疊字，父愛滿溢。(取材自微博)

男神霍建華與女神林心如去年舉辦浪漫海島婚禮，今年1月喜迎愛女「小天使」，然霍建華結婚生子後，卻沒時間好好享受家庭生活，必須得馬不停蹄忙拍古裝劇《如懿傳》，與家人相聚時間不多，即便如此，剛升格人父的他仍是滿口爸爸經，直讚女兒可愛，看到她總不自覺微笑，也心疼媽媽林心如照顧孩子，很是辛苦。

霍建華日前成為知名手錶品牌沛納海157年來頭一位代言人，風光不在話下，而由於這發生在女兒出生後，讓當爸的他直呼寶貝是他的幸運星，而結婚生子後，霍建華即刻開始忙工作，少有時間跟家人相聚，只能透過相片一解相思之苦，日前他出席品牌活動，一開口話題就圍繞在「小天使」身上，直讚女兒：「她很小、很可愛，而且每天看都會不一樣，看到她時會不自覺微笑，也會用娃娃音、疊字對她說話」，最後忍不住害臊補充：「不過應該每個人都這樣啦！」。

霍建華也坦言，當爸的實作技能方面，目前還有進步的空間，像是幫女兒洗澡，對現在的他來說就有點難度，但包尿布倒是已經非常上手，且他奶爸魂上身，總跟朋友討論怎麼帶孩子，互相交換心得，至於媽媽林心如，產後兩個月身材恢復神速，也漸漸開始回演藝圈繼續工作，那何時生第二胎？低調靦腆的霍建華難得爽快開口，大方表示：「之後會慢慢減少工作量，可以考慮」，讓粉絲聽了好期待。

(中時電子報)