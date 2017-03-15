酷虎4天感恩促銷 台灣飛全球25航點1799元起
亞太最佳低成本航空公司酷航與同集團的欣豐虎航再創新紀錄，即將歡喜迎接第5000萬名旅客搭上酷航航班，雙方也特地攜手推出限時優惠，促銷日期自即日起至18日晚間23時59分止，台灣出發搭乘酷航至新加坡、東京、大阪、首爾等直飛航點經濟艙單程含稅TWD$1,799元起。
酷航商務艙含稅TWD$3,599元起，經新加坡轉機至雪梨、齋浦爾與雅典等長程線經濟艙單程含稅TWD$3,699元起，酷航商務艙含稅TWD$8,699元起，從台灣出發經新加坡轉機轉乘欣豐虎航至普吉、喀比與蘭卡威等亞洲多個航點經濟艙單程含稅TWD$2,199元起，期待與更多台灣旅客於空中再相會！
此次為期四天的酷虎感恩促銷，台北及高雄出發之旅客皆有適用之優惠，旅遊日期自即日起至10月28日止、每條航線適用日期依官網公告為主，訂票時輸入「SOARING」加購 FLYBAG(機票+行李組合)或FLYBAGEAT(機票+行李+餐點組合)、即有機會再享九折優惠，每班機優惠機位有限、連續假期及特殊旺日不適用，最新機票訊息請至酷航官網 (http://www.flyscoot.com)查詢。
(工商)
關鍵字：酷航
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