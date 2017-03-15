這位清大猛男教授 竟是楊冪親大伯

大陸清大教授楊曉京，近日證實是楊冪大伯。(取自廣州日報、楊冪微博)

熱愛健身的楊曉京，擁有一身精實肌肉。(取自廣州日報微博)

大陸清華大學61歲教授楊曉京在陸網爆紅許久。楊曉京爆紅原因，不僅是他有別於一般教授文弱形象，擁有一身精壯肌肉，而他還有一個特別身分，那就是當紅女星楊冪的親大伯。

楊曉京日前接受陸媒訪問，證實自己的確是楊冪的大伯，也不解為何會因肌肉照爆紅，畢竟他從小熱愛健身，並養成習慣，還因為在德國符茲堡大學攻讀博士3年經歷，對健身著進一步理解，也覺得健身是一件很普通的事，可能是因為與楊冪「聯繫到一起」才會引起迴響。

楊曉京不只四肢發達，連頭腦也一等一的強，是清大應數系任教長達25年，也是清大所有教授裡，以第一作者發表SCI論文最多的學者之一，還精通三門外語；對於自己在課堂上的爆肌緊身穿著，他坦言學生上課只要是來學習數學，對老師的外表，第一次可能會好奇，但習慣後就不以為然了。

據悉，楊曉京很少談及自己的私生活，僅曾在幾年前透露，「數學要學得好，還是要有點天賦的。比如，我一個親戚的孩子，小時候會讓我輔導功課，數學就特別差。腦子太笨，學不會數學，只能去演戲了。」他口中這位親戚孩子，指的就是楊冪。

(中時電子報)