40顆蛋蛋藏行李 臺北關查獲旅客攜帶受精禽鳥蛋

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關務署臺北關13日查獲本國籍周姓旅客企圖以手提行李方式夾帶受精禽鳥蛋共40顆闖關走私入境。（台北關提供）

查獲的受精禽鳥蛋已交由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局銷燬。（台北關提供）

關務署臺北關表示，13日於桃園國際機場查獲由尼加拉瓜經荷蘭返臺之周姓本國籍旅客，企圖以手提行李方式夾帶受精禽鳥蛋共40顆闖關走私入境。由於該等國家皆屬農委會公告高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫區，其活體禽鳥或未孵化禽鳥蛋皆禁止輸入，旅客如攜帶入境，將違反動物傳染病防治條例。

臺北關表示，查獲的受精禽鳥蛋已交由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局銷燬，周姓旅客涉嫌違反動物傳染病防治條例，相關刑事責任部分刻由內政部警政署航空警察局繼續偵辦。

(中時)