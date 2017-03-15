中市民政局長帶志工參訪樹葬區，宣導多元環保葬法

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「藉由多元環保葬的宣導，希望讓民眾了解生命自然循環！」台中市民政局長蔡世寅（中）希望推廣留給後代子孫乾淨大地的觀念。（圖／台中市府提供）

台中市民政局帶領志工參訪樹葬區，藉由志工宣導，達到環保目標。（圖／台中市府提供）

台中市府民政局長蔡世寅帶領台中市生命禮儀管理處「百合志工隊」及各區公所民政志工，參訪大雅生命藝術館。（圖／台中市府提供）

台中市民政局持續推廣多元環保葬法，民政局長蔡世寅今天（15日）帶領台中市生命禮儀管理處「百合志工隊」及各區公所民政志工，前往神岡樹葬區及大雅生命藝術館參訪，了解樹葬過程，期盼藉由志工力量，共同宣導愛護地球的殯葬責任。

民政局表示，台灣地狹人稠，政府積極推動遺體火化，取代過去土葬，根據內政部統計，現今火化率已達九成多，顯示多數民眾已能接受嶄新的殯葬觀念，進而改變喪葬行為。

但因骨灰骸仍須置放於納骨塔，有永久占用土地及新建納骨堂塔需求，若能透過樹葬、海葬等自然葬方式，可真正達到環保目標。

蔡世寅表示，藉由多元環保葬的宣導，希望讓民眾了解生命自然循環，強調留給後代子孫乾淨大地的觀念，民政局也將全力改善殯葬設施，提升殯葬服務品質。

(中時)