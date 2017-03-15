中市民政局長帶志工參訪樹葬區 宣導多元環保葬法
台中市民政局持續推廣多元環保葬法，民政局長蔡世寅今天（15日）帶領台中市生命禮儀管理處「百合志工隊」及各區公所民政志工，前往神岡樹葬區及大雅生命藝術館參訪，了解樹葬過程，期盼藉由志工力量，共同宣導愛護地球的殯葬責任。
民政局表示，台灣地狹人稠，政府積極推動遺體火化，取代過去土葬，根據內政部統計，現今火化率已達九成多，顯示多數民眾已能接受嶄新的殯葬觀念，進而改變喪葬行為。
但因骨灰骸仍須置放於納骨塔，有永久占用土地及新建納骨堂塔需求，若能透過樹葬、海葬等自然葬方式，可真正達到環保目標。
蔡世寅表示，藉由多元環保葬的宣導，希望讓民眾了解生命自然循環，強調留給後代子孫乾淨大地的觀念，民政局也將全力改善殯葬設施，提升殯葬服務品質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。