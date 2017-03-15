涂善妮息影10年 閃婚閃離連媽都不知情

涂善妮曾和編劇李昌民閃婚又閃離。(圖／翻攝自涂善妮臉書)

涂善妮休息10年，前年才重返螢光幕。(圖／本報系資料照)

昔日「花系列」女主角涂善妮在當紅之際息影，休息10年才在前年重返螢光幕，而她曾和編劇李昌民閃婚又閃離，近日她上節目時，也透露原因。

涂善妮日前上公視《大腦先生》，透露當年閃婚閃離原因，她表示32歲碰到「那個人」，對方因為有移民的問題，怕兩個國家間有問題，所以沒有結婚打算，他提議先試婚，兩人也覺得如果不合適，到時就撤掉就好，自己知道這件事即可。

不過後來被媒體報導後，就變成兩家人的事，結婚請客變成正式的，「但最後結果就是『試不成』，所以不到1年就結束了」，她還說：「我媽前一陣子還說，妳有結過婚嗎」。而這10年來，她幾乎都是獨處，因為失敗的婚姻讓她覺得自己不適合結婚，因為自己有太多理想要完成，如果要她乖乖在家當太太，她沒有辦法。

(中時電子報)