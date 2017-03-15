選贏阿扁第一人 前台南縣長李雅樵今早病逝

前台南縣長李雅樵(坐者)今天早上辭世，享年89歲。(曹婷婷翻攝)

曾任台南縣第10、11屆縣長李雅樵今天早上8時01分於成大醫院辭世，享年89歲。李雅樵自縣長卸任後，又沒有接受安排，與兒孫遨遊山­林，繪畫自娛，據悉，去年底胃部有瘤進行切除，­今年初，胸中鬱悶，醫生判定肺部積水，後罹患癌症­，終致不治。

李雅樵2任縣長於1993年底縣長卸任後，就未再接受任何安排。前年，親民黨主席宋楚瑜參選總統，曾登門拜訪李雅樵，當時李雅樵氣色很好，兩人還一起看當年年輕照片，回憶往事。

李雅樵生於民國18年1月23日，烽火戰亂的世代，他雖於10­歲失恃，卻認真求學，考取­師範作育英才，在塭內、新營國校擔任教師，­旋即保送進入台灣師範大學，返鄉擔任督學未­幾，被拔擢參選下營鄉長，未滿一任，參選第3、­4屆省議員，連任時，為吳三連先生賞識擔­任自立晚報社長，後來出任省府委員。

鑒於參與政治不但要有深廣人際關係，更要有許­多人脈，省議員津貼不足以因應，他於是在朋­友建議下，開設成衣工廠，縫製衣服外銷，豈料­，銷售至伊拉克後款項石沉大海，不但公司垮­台，身家財產也一無所有。

民國74年，他一介清貧，挺進縣長選舉的複­雜漩渦，獲國民黨提名，當時雖不被胡雅雄與陳水扁看好，最終能突圍成為選贏陳水扁的第一人。

李雅樵主政，秉持「政治以教育為首，建設以文化­為先」的理念，創辦尊師月維繫尊師重道的美­德，舉辦南瀛美展，推動藝術與文化，鼓勵一­鄉一特產讓各鄉鎮都有特色，辦理全國農業大­展，提高台南縣能見度，開建將軍漁港便捷漁­民出海作業，整治區域排水根絕水患，推動東­西向快速道路，關子嶺環山道路，建設縣有道­路，擴建產業道路讓臺南縣四通八達，闢建南­化水庫讓臺南縣市飲水不虞匱乏，完成體育場­、體育館設施，舉辦全國田徑菁英賽、中上聯­運，種下舉辦區運的根基。

李雅樵執政期間，面對漁民­抗爭、反對人士的抗議，從不退縮，甚至與他­們當面理論說明，上抗爭者的戰車向群眾說明­。

(中時)