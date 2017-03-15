圖利？4千萬元禽流感疫苗過期只能銷毀 農委會挨批

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委林聰賢備詢，有立委質疑，農委會過去4年花了4000萬購置禽流感疫苗，卻一針都沒使用過，疫苗最後過期只能銷毀，白白燒掉數千萬元預算，政策有問題。林聰賢表示，疫苗是備而不用，以後也不會再買。

立委徐永明表示，2012至2015年這4年間，農委會總共花了約4000萬元購買流感儲備疫苗，但花了這麼多錢，卻連一針都沒使用過，每年都銷毀百萬劑甚至是千萬劑的疫苗，質疑當初根本就不該買，質疑有圖利廠商的嫌疑，應有人負責任。

林聰賢表示，過去幾年疫苗只是備而不用，並承認這樣的作法將會導正，會透過專家會議檢討，明年將不再繼續採購。

農委會副主委黃金城補充，當初會採購疫苗的主因在於，假如疫情較難控制，可以在發病禽場周圍其他禽場施打疫苗阻絕病毒，但這幾年先進國家面對禽流感的處理途徑雖都以撲殺為主，但仍會採購疫苗當做，這是很正常的。

黃金城指出，疫苗一旦啟用，未來就會繼續依賴下去，台灣現階段不適合施打，因此已經過開會決定不會再買，但假如未來發生急迫的疫苗需求，我方還是能透過託家畜衛生試驗所用台灣發現的病毒株製造疫苗，不會再透過國際採購。

(中時)