圖利？4千萬元禽流感疫苗過期只能銷毀 農委會挨批
立法院經濟委員會今日邀請農委會主委林聰賢備詢，有立委質疑，農委會過去4年花了4000萬購置禽流感疫苗，卻一針都沒使用過，疫苗最後過期只能銷毀，白白燒掉數千萬元預算，政策有問題。林聰賢表示，疫苗是備而不用，以後也不會再買。
立委徐永明表示，2012至2015年這4年間，農委會總共花了約4000萬元購買流感儲備疫苗，但花了這麼多錢，卻連一針都沒使用過，每年都銷毀百萬劑甚至是千萬劑的疫苗，質疑當初根本就不該買，質疑有圖利廠商的嫌疑，應有人負責任。
林聰賢表示，過去幾年疫苗只是備而不用，並承認這樣的作法將會導正，會透過專家會議檢討，明年將不再繼續採購。
農委會副主委黃金城補充，當初會採購疫苗的主因在於，假如疫情較難控制，可以在發病禽場周圍其他禽場施打疫苗阻絕病毒，但這幾年先進國家面對禽流感的處理途徑雖都以撲殺為主，但仍會採購疫苗當做，這是很正常的。
黃金城指出，疫苗一旦啟用，未來就會繼續依賴下去，台灣現階段不適合施打，因此已經過開會決定不會再買，但假如未來發生急迫的疫苗需求，我方還是能透過託家畜衛生試驗所用台灣發現的病毒株製造疫苗，不會再透過國際採購。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。