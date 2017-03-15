台南鐵路地下化工程開工，賀陳旦：可縫合市區

台南鐵路地下化工程開工，交通部長賀陳旦、台南市長賴清德等人應邀鏟土。（洪榮志攝）

延宕多時的台南鐵路地下化工程，今天終於邁開最重要的一步。交通部長賀陳旦專程南下台南市參加「南台南站路段地下化工程」開工典禮時表示，台南鐵路地下化工程可以發揮縫合市區的功用；往後配合捷運及公車路網，台南市的發展也將更好。

鐵路改建工程局舉行C214標「南台南站路段地下化工程」開工典禮，賀陳旦、台南市長賴清德、鐵工局局長胡湘麟及立委鄭寶清、鄭運鵬、林俊憲、周春米及葉宜津等各界貴賓共同主持動土祈福儀式。

胡湘麟指出，台南市區鐵路地下化全長8.23公里，工程共分4標段，今天動工的C214標「南台南站路段地下化工程」為最南段的地下化工程，除將開挖施作引道段及隧道段工程外，也將新建南台南站地下通勤車站，目前已完成工程設計及都市計畫變更作業。

賀陳旦也說，與其他城市的鐵路立體化計畫相比，台南鐵路地下化工程的長度算是很短，但可發揮的效益卻很大。未來完工後，除能縫合長久以來被分隔的市區，讓舊市區的古蹟、文化等元素，可以更方便與其他地區結合外，再配合捷運、公車等綠色運輸系統整合，台南市的發展將會更好、更快。

(中時)