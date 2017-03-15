聯醫志工張世娟造型氣球 孩子不怕醫生
年近7旬的張世娟在北市聯醫中興院區擔任志工，為了讓小朋友願意踏進診間，在現場製作造型氣球，至今做過上萬顆，她笑說，「最熱門的是寶劍、長頸鹿、貴賓狗等造型！」
北市聯醫今天舉行志工表揚暨新進志工宣誓典禮，表揚430位志工，其中，張世娟在中興院區擔任志工2年來，每週三固定在院區接受小朋友「現點現做」，製作造型氣球，她笑說，氣球是她與孩子溝通的工具，最重要的是，要讓孩子不怕看醫生、感到開心。
張世娟從87年開始擔任醫院志工，最早在馬偕醫院照顧癌症病患，「我自己沒有生小孩，一開始想說婦科、兒科不是我的科。」後來發現小朋友較少人關心，而要打入小朋友心房最好的方式是做氣球，就自修學習。
張世娟製作的氣球以單一造型為主，較省時，也安全，「會先讓小朋友選喜歡的顏色，再選擇要哪種造型。」她笑說，她做過多種造型，但最熱門的造型都是那幾種，像是寶劍、長頸鹿、貴賓狗。
讓張世娟印象最深刻的，是某次有個9歲的小男生抱著一個哇哇大哭的小嬰兒，「我問那個小哥哥，小嬰兒多大，小哥哥說3個月。」她做了一個氣球給小嬰兒，發現小嬰兒咧嘴大笑，「完全忘了剛剛哭得唏哩嘩啦！」
另名志工張碧雲從89年就到仁愛院區，至今擔任志工16年，6年前主動編織毛帽、布帽送給癌症病友，至今編織過百來個，她說，「就算掉頭髮也要美美的。」許多癌友收到帽子，都相當開心。
對張碧雲來說，擔任志工讓她對人生有不一樣的想法，「以後面對問題會更坦然。」1060315
(中央社)
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