地價漲 北市地上權宅住戶不滿多繳地租
台北市文山區一間在國有地建成的住宅大樓，住戶僅有地上權，且只能使用70年，近來公告地價調漲影響，該大樓一間40坪房屋，現在每年需繳新台幣10萬元地租，住戶急跳腳。
該大樓建案位在文山區羅斯福路上，土地是國有財產署所有，買房的住戶只有地上權宅70年使用權，但房價僅周邊6成價格，日前調漲公告地價，這些住戶成了最大受害者，他們向北市議員徐弘庭投訴。
議員徐弘庭說，北市府將國有地價稅調的非常高，一般私有住宅則調幅較小，藉此降低影響層面，這些住戶以每坪約40萬元購買，原本每年要繳等同地價稅的地租約6.4萬元，現在卻漲到9.6萬元，不但比其他人高，還只有70年使用權，非常不合理。
徐弘庭指出，財政局已公開表示，未來台北市不會再推出「地上權住宅」這類的開發案，但誰來關心已陷入泥沼的「政策受災戶」？中央政府應修改地上權相關政策，包括修正現行地租部分固定部分浮動，讓公告地價與地租完全脫鉤。1060315
(中央社)
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