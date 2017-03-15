印尼船員進港時失蹤 自行游上岸

屏東東港籍漁船「天進興13號」昨天進港時，被安檢人員發現外籍船員人數與出港時不符，經確認有1名印尼籍船員失蹤，隨即進行搜尋，這名印尼船員被尋獲時是自行游上岸。

第6海岸巡防總隊東港安檢所表示，安檢人員昨天下午在「天進興13號」實施安全檢查時，經清點發現外籍船員人數與出港時不符，並與船長確認有1名印尼籍船員失蹤，船長表示，進港前還有看到失蹤船員，研判是進港期間落海。

海巡人員於是與時間賽跑進行搜尋，後來由汕尾安檢所守望人員發現，在高屏溪出海口距岸約500公尺處，有民眾游泳並攀附於抽砂平台的抽砂管涉水上岸，隨即派員前往查看，發現就是這名失蹤船員，身上並沒有外傷。1060315

(中央社)