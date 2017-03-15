飛機輕落地代表技術好？ 他專業分享讓大家長知識
許多旅客搭乘飛機時，常喜歡用降落輕重來評斷機師技術的好壞，然而這不盡然是如此。近來一名機師就於批踢踢（PTT）航空版發文，表示飛機落地落得輕「通常」代表是好的，但有時較重的落地反而是有必要的，得考量當時不同的情況，引起網友熱烈迴響，紛紛大推長知識。
近來一名機師，同時也是臉書粉絲頁「雜魚FO」的管理者，在航空版發文，一解大家對飛機輕落地就代表技術好的迷思。他首先指出，落地落得輕「通常」代表是好的，在大部分的情況下，為了安全以及乘客舒適度，機師都會盡量追求比較輕的落地操作。不過他也強調，這並非一件容易的事，「即使是飛了好幾年的飛行員，只要落得安全又輕，通常那天心情都會不錯。」
「但是有時候，較重的落地反而是我們所追求的。」該名機師進一步表示，在某些情況下，輕落地並不是那麼安全，像是短跑道、要盡速脫離時，或是跑道濕滑和受冰雪影響；這時，刻意讓飛機降落得比較重，反而比較安全。
此外，這名機師也提到一種比較特別的情況，是關於落地後的煞車設定，他稱有時為了一些需求，飛行員會選擇較強的設定，使落地後，當系統邏輯要幫飛機煞車時，會突然地減速；在這樣的情況下，會讓主輪落地很輕，但因減速得很劇烈，會造成乘客慣性向前，加上機輪聲音很大聲，或跑道剛好有些狀況，乘客就誤以為落地又重又差，「殊不知事實正好完全相反，該次落地不只輕而且更安全。」
最後，該名機師表示，飛行員跟乘客是站在不一樣的立場，因此思考的點也有所不同，甚至連機上的空服員也未必能了解這件事的全貌；他感嘆地說道，只有人工落地的一天，這迷思都不會破除的吧！
(中時電子報)
文章來源：批踢踢航空版
文章來源：雜魚FO臉書粉絲頁
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