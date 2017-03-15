劉德華靠上萬水療消痛 害他墜馬廣告將見光

劉德華先前在養和醫院靠水療消痛。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）兩個月前在泰國拍廣告時墜馬，在香港養和醫院住院53天後，日前終於能回家與老婆、女兒團聚，今(15日)港媒報導，華仔剛入院時疼痛不堪，每天得吃8顆止痛藥，之後他靠意志力減少份量，再搭配每節約需台幣近萬元的水療消痛，才讓他挺過前面最痛時期。

劉德華從剛坐專機返港時，下機時只能用躺的，先前他PO照宣布出院，可見已能在車上坐著，恢復順利，據香港《壹週刊》報導，劉德華起初為減少止痛藥，選做每節近台幣1萬元的水療止痛，加上物理治療與他強大意志，每天康復神速，預計下半年工作可照舊進行。

而先前害華仔墜馬的廣告，原定3月底要播出，但碰上天王意外，廠商本有意抽手不播，沒想到劉德華得知後強烈反對，不願客戶有任何損失，因此在天王要求下將復播，只是當時劉德華當時還沒拍完就送醫急救，剩下的鏡頭會找替身演出或修改劇本？就得看廠商的智慧安排了。

(中時電子報)