引用「幽靈判決」起訴馬英九 一場誤會啦

律師李永裕昨日指稱台北地檢署引用最高法院「幽靈判決」起訴前總統馬英九，但最高法院今天發布新聞稿澄清，北檢引用的判決涉及國家機密，依法不能公開，但判決裡的法律見解不受限制，因此並非「幽靈判決」。

最高法院指出，北檢引用最高法院101年度台上字第2970號刑事判決，認為馬英九有保密義務，這個判決屬於國家機密案件，依法規定不能上網揭露判決，但這個判決已被最高法院選編為具有參考價值裁判，因此可以公布法律意見。

該件判決的法律見解是，已經公開之秘密不是秘密，因此資訊內容已被不特定人知悉或眾所周知，不算是刑法定義的秘密，所以不須要受到保護。

(中時)