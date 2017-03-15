機艙聽音樂耳機突爆炸 澳女子面目灼傷

澳洲運輸安全局表示，1名搭機由北京飛往墨爾本的女子，在空中戴電池供電的耳機爆炸，因而臉部和雙手灼傷。（取自澳洲運輸安全局推特twitter.com）

澳洲運輸安全局今天表示，1名搭機由北京飛往墨爾本的女子，在空中戴電池供電的耳機爆炸，使她臉部和雙手灼傷。由於塑膠融化和電子產品燒焦味道飄散，有人因此呼吸困難、不停咳嗽，直到抵達目的地。

根據Mail Online報導，這名女性乘客是2月19日搭乘飛機，她戴著電池供電的耳機聽音樂入睡，約2小時後聽到巨大爆炸聲響。

澳洲運輸安全局（ATSB）負責調查此意外，女乘客描述當時的狀況說，才轉個頭就感覺臉上有灼燒感。「我抓了抓我的臉，耳機滑到我的脖子後還是有灼燒感，所以我把耳機拿下來，丟到地上。」那時耳機冒出火花，還有少許的火。

空服員趕緊拿一桶水倒在耳機上，電池和耳機外殼燒熔而黏著在地板上。塑膠融化和電子產品燒焦的味道在機艙內飄散，直到飛抵目的地。

女子因此臉部和脖子被燻黑，手起水泡，同機乘客也受到波及，有人不斷咳嗽，呼吸困難。

澳洲運輸安全局沒有透露是那家航空公司，評估很可能是耳機中的鋰離子電池起火，才發生此意外。

(中時電子報)