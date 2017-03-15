機艙聽音樂耳機突爆炸 澳女子面目灼傷
澳洲運輸安全局今天表示，1名搭機由北京飛往墨爾本的女子，在空中戴電池供電的耳機爆炸，使她臉部和雙手灼傷。由於塑膠融化和電子產品燒焦味道飄散，有人因此呼吸困難、不停咳嗽，直到抵達目的地。
根據Mail Online報導，這名女性乘客是2月19日搭乘飛機，她戴著電池供電的耳機聽音樂入睡，約2小時後聽到巨大爆炸聲響。
澳洲運輸安全局（ATSB）負責調查此意外，女乘客描述當時的狀況說，才轉個頭就感覺臉上有灼燒感。「我抓了抓我的臉，耳機滑到我的脖子後還是有灼燒感，所以我把耳機拿下來，丟到地上。」那時耳機冒出火花，還有少許的火。
空服員趕緊拿一桶水倒在耳機上，電池和耳機外殼燒熔而黏著在地板上。塑膠融化和電子產品燒焦的味道在機艙內飄散，直到飛抵目的地。
女子因此臉部和脖子被燻黑，手起水泡，同機乘客也受到波及，有人不斷咳嗽，呼吸困難。
澳洲運輸安全局沒有透露是那家航空公司，評估很可能是耳機中的鋰離子電池起火，才發生此意外。
(中時電子報)
文章來源：Australian woman badly burned when her HEADPHONES exploded in her face on a flight from Beijing to Melbourne
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。