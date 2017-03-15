LINE釋13實習缺 薪資待遇比照正職

LINE暑期實習計畫「LINE FRESH 2017」今天啟動，共計11個部門釋出13個職缺，規模為歷屆之最，比照正職薪資待遇，邀請擁有「WOW」精神6大特質的年輕學子加入，成為WOW星人。

以培育年輕人才為初衷的LINE FRESH暑期實習計畫，每年吸引超過3000封履歷，今年正式邁入第4屆。過去3屆共招收27位實習生，已有4位轉正職。

為配合多元人才需求，第4屆LINE FRESH實習招募計畫除了LINE Corporate Business、LINE禮品小舖、LINE@生活圈、LINE GAME營運、行銷、公關等曾招收實習生的部門外，更加入LINE TODAY、LINE貼圖、LINE設計、LINE Pay、LINE電商等5大新部門職缺，總共涵蓋11部門，預計招募共13位實習生（LINE Corporate Business將招募3位，其他部門各招募1位）。

LINE首度公布組成「WOW精神」的6大核心價值，包括以用戶需求為服務核心的NEEDS、抓住機會將商品或服務付諸實現的SPEED、重視細節以創造差異化的DETAIL、讓數據下決策的DATA、同心協力朝目標邁進的TEAMWORK，以及享受挑戰不畏艱難的ENJOY，號召具以上特質的年輕夥伴加入LINE的星際戰隊，成為「WOW」星人。

LINE表示，LINE FRESH實習計畫獨特的1對1「Mentor」導師制度是歷屆實習生反饋最好的部分，Mentor與實習生彼此為「平行夥伴」，而非上對下的階級指導模式，當年輕人勇於提出想法、激盪創意，深度參與LINE的工作內容，可在與Mentor的相處中，獲得工作與生活上的即時反饋和建議。

LINE指出，LINE FRESH 2017比照正職薪資待遇，提供與國際一流團隊、共事的機會。實習申請不限學校及科系，履歷投遞時間自即日起至4月16日止，面試名單將於4月24日公布，第一輪面試預計於5月初舉行，第二輪面試預計於5月中舉行，實習時間從7月1日至8月31日。1060315

(中央社)