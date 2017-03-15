寶刀未老 山豬王一口氣撂倒2頭大山豬

山豬王布農族獵人吉呀努重出江湖後，今天獨自撂倒2頭獠牙鋒利的公山豬，創下台東獵山豬紀錄。

「真的沒辦法，他一直拜託」，台東縣延平鄉桃源部落吉呀努，一大早帶10頭狗到山區。他說，昨天接到電話，對方說，在山上養羊，最近有山豬出沒攻擊看羊狗，好像要闖進去吃羊，希望他幫忙抓山豬。

吉呀努心想，山豬連續出現，不僅會吃羊，萬一攻擊到羊主人怎麼辦？於是答應幫他解決山豬危害。吉呀努說，他一到羊寮後，立刻放出「師父狗」，「師父狗」幾分鐘就聞到山豬味道，接著他將狗欄打開，其餘9隻「攻擊狗」立即衝向山豬。

9隻攻擊狗團團圍住山豬，這頭山豬是100多台斤的年輕公山豬，相當有力，頭一甩，鋒利的獠牙劃破一隻1歲大的攻擊狗頭部，雖然頭受傷，牠還是奮力的咬著山豬。

經過半小時纏鬥，山豬體力耗盡，他靠近在山豬心臟補一刀，撂倒山豬。他招回狗狗準備下山時，「師父狗」又聞到山豬味道，隨即帶著9隻攻擊狗，衝到500公尺遠處，再度撂倒一頭山豬。

吉呀努說，第1頭山豬比較年輕，獠牙超過10公分，被劃破頭的「攻擊狗」，同樣是年輕沒經驗，往前衝才會被劃破頭；不過，很難得，連續攻擊2頭上百台斤的公山豬，只有1隻狗狗受傷。

吉呀努說，他獵了40幾年山豬，還是第1次連續撂倒2頭大山豬，且只有一隻狗受傷。

民國99年，吉呀努因膝蓋受傷無法再揹山豬，因此在獵捕第1000頭山豬時，宣布退休；未料，今年再度重出江湖。

吉呀努說，許多農民拜託他幫忙除害，他也擔心農民遭到山豬攻擊，且他的膝蓋已經換人工膝蓋，又可以揹山豬了，因此再度上山為民除害，從1月到現在，已經幫農民抓了12頭山豬。1060315

(中央社)