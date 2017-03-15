外籍女子曼谷街頭祼奔 民眾急報警
泰國警方昨天接到民眾通報在街頭有外籍女子全身赤裸跑步，在她被披上衣物後調查，發現她並未回答任何問題，送醫後也未發現異常，已經通報其家人。
根據泰國鮮得新聞報報導指出，這名35歲的外籍女子是在昨天下午於曼谷的一處馬路全身赤裸奔跑，在公車上的路人除了錄下過程，也緊急向警方通報。女子的舉動嚇壞了生性保守的泰國民眾。
警方在獲報後立即準備了衣物，在抵達現場時，已有好心的路人為她披上衣物，警察詢問她有什麼問題，女子都以「不知道、不知道」回答，在送往醫院檢查後確定無礙，之後再帶回警局詢問，才知她是一名來泰國遊玩的英國遊客，住在考山路。
在泰國祼露身體是犯罪行為，必須繳交罰款或面臨刑期，一般都以罰款結案較多。1060315
(中央社)
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