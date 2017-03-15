亞洲50大餐廳 澳門譽瓏軒重說菜功夫

2017亞洲50大最佳餐廳日前公布，曾獲米其林2星認證的澳門譽瓏軒餐廳排行第32名，主廚譚國鋒透露，除了美食，「說菜」的功夫更是重要。

旅行不只靠雙腳，舌尖也可以嚐遍世界，2017亞洲50大最佳餐廳日前公布，澳門粵菜餐廳譽瓏軒和法式料理御膳房分別拿下第32和39名，是澳門唯二躋身2017亞洲50大最佳的餐廳，打敗眾多澳門米其林星級餐廳。

澳門有東方拉斯維加斯之稱，除了高級的賭場和酒店之外，最吸引人的就是別具特色的米其林星級餐廳，連續2年獲得米其林2星評鑑的譽瓏軒餐廳廚藝總監譚國鋒表示，能夠在眾多餐廳中脫穎而出，除了美食，說菜功夫更是重要。

「澳門有許多國外觀光客，要如何讓西方人也能理解中華料理是非常難但卻重要的一件事。」他表示，餐廳裡每一名服務生都接受過嚴格的訓練，從試菜、上菜到說菜都非常熟悉，得用清楚的方式讓客人了解菜的吃法、精隨。

不同於傳統中華料理，澳門受葡萄牙和各國文化影響，激盪出多元的風貌，譚國鋒說，譽瓏軒的料理特色就是用創意的風格，呈現傳統的粵菜，像是灌湯日本毛蟹小籠包，就是用國外的食材製成中式傳統點心。

另一道招牌菜蜜汁西班牙黑豚叉燒，則是用西班牙知名的伊比利豬製成，國外觀光客在品嘗中華料理的同時，也能對食材有更深的理解。

今年公布的亞洲50大最佳餐廳台灣也榜上有名，分別是排名24的RAW、排名28的樂沐、以及今年新進榜的第43名MUME，可說是歷年來最好成績，另外，台灣名廚江振誠掌廚的新加坡餐廳Restaurant ANDRE也獲得第2名。

亞洲50最佳餐廳已經邁入第5屆，評審委員會由300名以上的餐飲業及美食家組成。今年的得獎名單有來自泰國、日本、新加坡、中國大陸、香港、澳門、印度、韓國、斯里蘭卡、台灣，菲律賓及印尼共12個國家或地區的餐廳。1060315

(中央社)