陸2020年前 將推10至20個海洋經濟示範區

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中新社15日報導，大陸國家海洋局副局長房建孟在兩會上表示，去年中國海洋經濟總量達到7兆人民幣，占GDP的9.5%左右。今年，要推進海洋經濟示範區的建設，2020年前要推出10至20個海洋經濟示範區。

房建孟介紹，近幾年，大陸海洋新興産業發展非常迅速。一天海水淡化能力已經達到100萬噸，相當於幾個特大城市一天的生活用水量。大陸準備在2020年前要推出10至20個海洋經濟示範區，年底將會進行第一批的驗收。

(旺報)