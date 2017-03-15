兒童床邊護欄近7成安全堪慮 標檢局下令廠商一周內召回
經濟部標準檢驗局今天公布「兒童用床邊護欄」抽驗結果，結果16款就有11款「安全性」未過關，不合格率近7成。護欄設計不良，可能導致嬰幼兒用力翻滾撞開後遭夾傷、甚至死亡。這九款廠商包含Baby House的「可調整幼兒K/D組合床欄杆」、聖嬰公司vivibaby「嬰兒安全床護欄」等，標檢局已要求業者立即下架，一周內提出產品召回計畫。
標檢局表示，6月月內也將訂出兒童用床邊護欄國家標準，列為強制檢驗產品，逃檢者將被處以最高200萬元罰鍰。
2年前國內傳出嬰兒遭床邊護欄夾死意外，違規廠商聖嬰公司的老闆已被起訴，但生產的vivibaby品牌仍繼續在各大賣場與網路上販售。為此標檢局今天緊急發布「兒童用床邊護欄」抽驗結果，總計10廠商16款產品，就有9廠商11款在安全性上有問題，聖嬰就有2款vivibaby入列。
(中時)
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